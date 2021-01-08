Евгений Плющенко показал милое фото с трёхмесячным сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото с сыном Арсением, который родился в сентябре 2020 года. На снимке улыбающийся Плющенко держит сына в руках на фоне нарядной ёлки.
«С Рождеством Христовым! Счастья, любви, мира и добра!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Арсений — второй сын Плющенко и его супруги, музыкального продюсера Яны Рудковской. Первому сыну Саше 6 января исполнилось восемь лет. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.
38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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