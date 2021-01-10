Виктория Синицина и Никита Кацалапов приступили к тренировкам после коронавируса

Тренер Александр Жулин сообщил, что его подопечные, чемпионы Европы 2020 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сегодня, 10 января, приступили к полноценным тренировкам, но форсировать подготовку не намерены.

Синицина и Кацалапов пропустили чемпионат России в декабре, потому что не успели восстановиться после перенесённых болезней. Партнёрша болела коронавирусом в тяжёлой форме. Чтобы восстановить форму, фигуристы участвовали в новогоднем шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«К полноценным занятиям фигуристы приступили сегодня. Но пока дышится тяжело. Даже на маленьком катке. Форсировать подготовку не будем, будем форму набирать плавно, чтобы осложнений не было", — приводит слова Жулина РИА «Новости».