«Как такая красота может не нравиться?» Ягудин прокомментировал съёмку жены для Playboy

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» ответил на вопрос одного из пользователей насчёт съёмок своей жены, олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной, для журнала Playboy. Для популярного издания Татьяна снялась в 2014 году.
«Нравятся фото жены с Playboy журнала?» — поинтересовался подписчик?
«Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться. Просто ошуительная фотосессия», — ответил Ягудин.
Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/
Ягудин является двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров. Он был введён в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс.
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