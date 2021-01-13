Яна Рудковская: Константинова тренировалась не у моего мужа

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала уход из академии мужа фигуристки Станиславы Константиновой.

«У нас прекрасные отношения, она тренировалась не у моего мужа. У нас много тренеров и спортсменов. Причины – не знаю. Стасю всегда рады будем видеть на наших шоу», — написала Рудковская в своём «инстаграме».



Константинова сделала репост публикации Рудковской и написала: «Спасибо большое за поддержку и возможность участвовать в вашем шоу».

20-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.