Подписчик попросил Рудковскую поделиться честным мнением о Тутберидзе. Яна ответила

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на предложение подписчика поделиться честным мнением о тренере Этери Тутберидзе.

«Моё мнение о ней она знает», — ответила Рудковская в своём «инстаграме».

В межсезонье-2020 от Тутберидзе к Плющенко перешли сразу две ведущие российские фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная. В сентябре команда Тутберидзе опубликовала скриншот переписки российской фигуристки Алины Загитовой с Рудковской. В переписке Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.