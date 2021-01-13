Плющенко и Рудковская сделали прививки от коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и восьмилетний сын Александр сделали прививки от коронавируса. Об этом Рудковская сообщила, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме». Семейство Плющенко защитило себя от коронавируса с помощью российской вакцины «Спутник V».

Фото: «Инстаграм» Яны Рудковской

Плющенко и Рудковская познакомились 14 лет назад на Трафальгарской площади в Лондоне. Тогда Евгений представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году. Свадьба состоялась в сентябре 2009 года.



Плющенко — олимпийский чемпион в одиночном катании (2006) и в командных соревнованиях (2014). Евгений возглавляет академию «Ангелы Плющенко», где тренируется его сын Александр.