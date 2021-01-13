Плющенко согласился подраться с хореографом Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал скандальный пост хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Железняков, не стесняясь в выражениях, вызвал Плющенко на поединок без правил.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова «десятым колесом телеги».

«Сегодня Старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Только почему он всё время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим кто ты. Где этот Железняков и где я, не надо, наверное, сравнивать. Это первое. Может, ему хочется какой-то популярности? Второе, если он хочет о чем-то поговорить… Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой», — приводит слова Плющенко Sport24.