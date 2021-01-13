«Безумная марионетка». Рудковская — о хореографе Тутберидзе, вызвавшем Плющенко на бой

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская отреагировала на скандальный пост хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Железняков, не стесняясь в выражениях, вызвал Плющенко на поединок без правил.
«Кто это? А… этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дергают нас, да ещё и в праздник! Ну, понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! Ну пусть придёт. Мы его ждём. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой «базар» или попросит прощения. Извините за сленг», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».
Ранее Плющенко принял вызов, а директор «Самбо-70» обещал разобраться с подчинённым Железняковым и при необходимости наказать.
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