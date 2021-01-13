«Главное, доплывите». Авербух отреагировал на «Титаник» в исполнении Ягудина и Тотьмяниной

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, катаясь с супругой, Татьяной Тотьмяниной, на лодке в Дубае, спародировал знаменитый кадр из фильма «Титаник».

«Титаник в Дубайске», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Ягудин.

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

На пост ведущего «Ледникового периода» отреагировал продюсер и хореограф шоу Илья Авербух.

«Главное, доплывите без айсбергов по ходу движения!» — написал Авербух в комментариях.

«Здесь без вариантов», — ответил Алексей.

В долгожданный отпуск в Дубай Ягудин отправился 10 января вместе с семьёй — женой, Татьяной Тотьмяниной, а также дочерьми Елизаветой и Мишель. Перед отлётом Алексей станцевал прямо у стоек регистрации аэропорта.