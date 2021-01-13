«Главное, доплывите». Авербух отреагировал на «Титаник» в исполнении Ягудина и Тотьмяниной
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, катаясь с супругой, Татьяной Тотьмяниной, на лодке в Дубае, спародировал знаменитый кадр из фильма «Титаник».
«Титаник в Дубайске», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Ягудин.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
На пост ведущего «Ледникового периода» отреагировал продюсер и хореограф шоу Илья Авербух.
«Главное, доплывите без айсбергов по ходу движения!» — написал Авербух в комментариях.
«Здесь без вариантов», — ответил Алексей.
В долгожданный отпуск в Дубай Ягудин отправился 10 января вместе с семьёй — женой, Татьяной Тотьмяниной, а также дочерьми Елизаветой и Мишель. Перед отлётом Алексей станцевал прямо у стоек регистрации аэропорта.
Алексей Ягудин показал мгновенное перемещение со снега на пляж
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