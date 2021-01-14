Плющенко: ждём взвешивание Железнякова? Для начала проверил бы его на допинг

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал скандальный пост хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.
«Ситуация произошла 13 января, в празднование старого Нового года, возможно, человек находился в баре, возможно, принял лишнего. Может быть, сегодня его решение поменяется? В целом я к этому с иронией отношусь.
Знакомы ли мы? Нет, я плохо представляю, что это за человек, – мы не встречались, не общались. Его вообще мало кто знает. Может, таким образом он хочет стать более популярным.
Готов ли биться? Я открыт, я люблю подраться, с удовольствием. Можем поспарринговаться в перчатках, в фулл-контакте. Опыт есть, это нормальная история для мужиков. Постоять за себя я могу. Мне даже интересно было бы. Как раз набираю форму.
Мой вес? 75 кг. Ждём взвешивание Железнякова? Я бы для начала его на допинг проверил. Возможно, придётся подключить РУСАДА. Такие заявления может делать только неадекватный человек», — приводит слова Плющенко ТАСС.
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