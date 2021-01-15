«Неправильный подход». Бестемьянова — о гневе Плющенко в адрес судей чемпионата России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала недовольство работой судей на чемпионате России, которое выразил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Ранее Плющенко заявил, что судьи топят его подопечных.

«Плющенко нужно по-другому к этому относиться. Например, третье место Трусовой на чемпионате России было вообще своеобразной победой над её травмой.

Я не вправе посоветовать Плющенко, как себя вести. Просто скажу, как я всегда действовала сама. Если я занимала не то место, на которое рассчитывала, то искала причины в себе. К следующим соревнованиям становилась лучше и выигрывала. Мне кажется, так правильнее идти и по спорту, и по жизни.

А Трусова молодец, и Плющенко вместе с ней молодец. Потому что после того дикого провала, который произошёл с Трусовой на Гран-при в Москве, они смогли собрать её. Я знаю, что была серьёзнейшая травма при подготовке к чемпионату России, они её преодолели. Поэтому я считаю, что это была её своеобразная победа над собой.

Что касается слов Плющенко о том, что он готов дойти с этим вопросом до министра спорта и представителей администрации президента, то, как по мне, это неправильный подход.

Не стоило ли сделать для Трусовой исключение и включить её автоматом в состав сборной на чемпионат мира? А почему тогда не сделать исключение ради Бойковой и Козловского? Они чемпионы Европы, а Трусова не была чемпионкой Европы», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.