Агент сравнил противостояние Тутберидзе и Плющенко с борьбой «Барселоны» и «Реала»

Известный агент фигуристов Ари Закарян оценил идею пиара противостояния школ в фигурном катании.



«Бренд Этери Тутберидзе против бренда Евгения Плющенко? Мне это нравится. Многие сейчас начинают продвигать команды, некоторые создают свои мерч, платформы, шоу. Это хороший маркетинговый ход для школ, очень правильный. Получается примерно как «Барселона» против «Реала». И не удивлюсь, если когда-нибудь будут соревнования группы Арутюняна против команды Ламбьеля.



Дуэль команд Тутберидзе и Плющенко держит нынешний сезон? Ажиотаж, конечно, есть. Каждый день кто-то что-то опубликует, а ты потом сидишь и ждёшь ответку, комментарии, реакции хейтеров. Что-то в этом определенно есть. Но, в любом случае, я не сторонник негативного пиара.



Есть во всём этом элемент сталкивания, противостояния. Не хотел бы быть сторонником историй из разряда «Нэнси Кэрриган ударили по ноге, и из-за этого фигурное катание начало покупаться». Это хорошо, когда складывается естественно, натурально, без искусственности, а когда передавливаешь и делаешь фрик-шоу… Вот этого не хотелось бы», — приводит слова Закаряна РБК.

Плющенко снова не признал поражение от Тутберидзе. И собрался в администрацию президента Евгений уверен, что его фигуриста засудили. И у него реально есть основания для недовольства!