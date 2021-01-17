Елизавета Туктамышева подтвердила участие в командном турнире в Москве

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева подтвердила участие в командном турнире, который пройдёт в начале февраля в Москве.

«Форма у меня сейчас ещё не самая лучшая. Я всё ещё восстанавливаюсь, но постараюсь прийти в боевую форму к командному турниру и финалу Кубка России. Дело движется, дело идёт, всё свои чередом. Так что на соревнованиях вы меня ещё увидите в этом сезоне — в командном турнире, который пройдет в начале февраля», — сказала Туктамышева в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

Также Елизавета рассказала, когда поклонники смогут увидеть четверной прыжок в её исполнении.

«Точно не могу сказать, когда покажу четверной прыжок, потому что это всё-таки достаточно сложный элемент. Если его вставить в программу, то нужно понимать, что это не только выполнить четверной прыжок, но и собрать всю оставшуюся программу после него. И в этом заключается большая сложность, чем просто исполнить четверной тулуп в произвольной программе. Больше эмоциональных и физических сил тратится, чтобы скрутить более сложный прыжок, чем тройной аксель. Хотя для некоторых четверные легче. Может, если б я его уже лет пять прыгала, как тройной аксель, может, и для меня четверной тулуп был легче. Не знаю и, видимо, никогда не узнаю», — сказала Туктамышева.