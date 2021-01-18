Нэйтан Чен выиграл чемпионат США по фигурному катанию
Двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр Нэйтан Чен стал победителем чемпионата США по фигурному катанию. Серебро на соревнованиях в Лас-Вегасе завоевал Винсент Чжоу. Тройку призёров замкнул Джейсон Браун.
Нэйтан стал лучшим и в короткой, и в произвольной программах.
Фигурное катание. Чемпионат США. Лас-Вегас
Мужчины. Произвольная программа
1. Нэйтан Чен – 208,36.
2. Винсент Чжоу – 183,59.
3. Ярослав Паниот – 183,23.
4. Джейсон Браун – 176,00.
5. Максим Наумов – 160,67.
Итоговое положение
1. Нэйтан Чен – 322,28.
2. Винсент Чжоу – 291,38.
3. Джейсон Браун – 276,92.
4. Ярослав Паниот – 266,97.
5. Максим Наумов – 244,20.
21-летний Чен в пятый раз подряд выиграл чемпионат США в мужском одиночном катании.
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