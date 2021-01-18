Нэйтан Чен выиграл чемпионат США по фигурному катанию

Двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр Нэйтан Чен стал победителем чемпионата США по фигурному катанию. Серебро на соревнованиях в Лас-Вегасе завоевал Винсент Чжоу. Тройку призёров замкнул Джейсон Браун.

Нэйтан стал лучшим и в короткой, и в произвольной программах.

Фигурное катание. Чемпионат США. Лас-Вегас

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен – 208,36.

2. Винсент Чжоу – 183,59.

3. Ярослав Паниот – 183,23.

4. Джейсон Браун – 176,00.

5. Максим Наумов – 160,67.



Итоговое положение

1. Нэйтан Чен – 322,28.

2. Винсент Чжоу – 291,38.

3. Джейсон Браун – 276,92.

4. Ярослав Паниот – 266,97.

5. Максим Наумов – 244,20.

21-летний Чен в пятый раз подряд выиграл чемпионат США в мужском одиночном катании.