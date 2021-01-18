Екатерина Боброва рассказала, как Александр Жулин дал ей пощёчину
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в ходе общения с болельщиками в «Инстаграме» ответила на вопрос о стрессе перед соревнованиями.
Спортсменку спросили: «Было ли такое, что в день соревнований у вас всё валилось из рук, никак не получалось сделать какие-то элементы, либо перед выходом казалось, что от стресса забыли программу? Если да, то как справлялись?»
Боброва ответила: «Был необъяснимый дикий страх перед выходом на произвольную программу чемпионата Европы 2016 года. А справиться мне помог Саша Жулин, влепив мне пощёчину. Это было суперверным решением, а главное — своевременным. До сих пор ему за это благодарна».
В 2019 году Екатерина завершила карьеру.
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