«С праздником Крещения!» Екатерина Боброва окунулась в прорубь
30-летняя российская олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в социальной сети «Инстаграм» поздравила всех с Крещением и опубликовала видеоролик, на котором она окунулась в прорубь.
«С праздником Крещения! Сотни тысяч людей сегодня окунутся в прорубь с добрыми мыслями и верой в очищение. Я вместе с ними!
Узнала от батюшки, что традиция погружения в прорубь не церковная, а народная!
По мне, она прекрасна, какие бы истоки не имела! Главное – все делать с умом и в удовольствие. Закаляйтесь и будьте здоровы!
Ныряете сегодня в прорубь?» — гласит сообщение Бобровой в «инстаграме».
Напомним, что в июле 2019 года Екатерина завершила спортивную карьеру.
Екатерина Боброва — о Дмитрии Соловьёве: сильно бесил. В начале карьеры постоянно дрались
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