«С праздником Крещения!» Екатерина Боброва окунулась в прорубь

30-летняя российская олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в социальной сети «Инстаграм» поздравила всех с Крещением и опубликовала видеоролик, на котором она окунулась в прорубь.



«С праздником Крещения! Сотни тысяч людей сегодня окунутся в прорубь с добрыми мыслями и верой в очищение. Я вместе с ними!



Узнала от батюшки, что традиция погружения в прорубь не церковная, а народная!

По мне, она прекрасна, какие бы истоки не имела! Главное – все делать с умом и в удовольствие. Закаляйтесь и будьте здоровы!



Ныряете сегодня в прорубь?» — гласит сообщение Бобровой в «инстаграме».

Напомним, что в июле 2019 года Екатерина завершила спортивную карьеру.