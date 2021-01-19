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«С праздником Крещения!» Екатерина Боброва окунулась в прорубь

«С праздником Крещения!» Екатерина Боброва окунулась в прорубь
Фигурное катание / Гран-при 0

30-летняя российская олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в социальной сети «Инстаграм» поздравила всех с Крещением и опубликовала видеоролик, на котором она окунулась в прорубь.

«С праздником Крещения! Сотни тысяч людей сегодня окунутся в прорубь с добрыми мыслями и верой в очищение. Я вместе с ними!

Узнала от батюшки, что традиция погружения в прорубь не церковная, а народная!
По мне, она прекрасна, какие бы истоки не имела! Главное – все делать с умом и в удовольствие. Закаляйтесь и будьте здоровы!

Ныряете сегодня в прорубь?» — гласит сообщение Бобровой в «инстаграме».

Напомним, что в июле 2019 года Екатерина завершила спортивную карьеру.

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