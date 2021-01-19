Пиар-агент футболистов Елена Болотова: меня тянет к таким женщинам, как Тутберидзе

Елена Болотова, являющаяся пиар-агентом популярных российских футболистов, высоко отозвалась о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.
«Вот она (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») мне как личность безумно нравится. Я не знаю её лично, я её никогда не видела, но я видела её интервью Познеру. И что-то ещё где-то попадалось, какое-то интервью. Очень крутое интервью. Вот она мне импонирует.
Мне нравится она, мне нравится Ирина Винер (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. — Прим. «Чемпионата»). Безумно нравится! Я не могу понять, что это такое, вот я люблю, меня тянет к таким женщинам: успешным, мощным, крутым. Вот это уважение», — рассказала Болотова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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