Тренер Нэйтана Чена: мой подопечный или Трусова всегда будут пытаться опередить своё время

Известный американский тренер Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством тренируется американский фигурист, призёр Олимпийских игр Нэйтан Чен, поделился мнением о пределе сложности элементов в фигурном катании среди одиночников.
«Я говорил, что исполнять четверной лутц и четверной флип в короткой программе для одиночника сродни самоубийству? Лутц с флипом действительно сложно соединить, но мы начали подготовку к этому ещё до Олимпиады. Поэтому, собственно, Нейтан и решился на это сочетание прыжков в Пхёнчхане. С моей тренерской точки зрения, это, конечно же, было ошибкой.
С одной стороны, я прекрасно понимаю, что такие амбициозные спортсмены, как Чен, Евгений Плющенко в прежние времена или Саша Трусова — в нынешние, всегда будут пытаться опередить своё время, сделать что-то такое, что весь мир считает невозможным.
С другой — проводить подобные эксперименты на Играх всё-таки не стоило. Ну а сейчас могу сказать, что нам с Нейтаном потребовалось целых три года, чтобы эти два прыжка уверенно встали в программу. Хотя это, конечно же, не предел моих тренерских мечтаний», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».
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