Четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Пападакис и Сизерон не выступят на ЧМ-2021

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступят на чемпионате мира 2021 года, который пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция), информирует официальный сайт Французской федерации ледовых видов спорта.

Спортсмены приняли это решение из-за отсутствия достаточной практики. Фигуристы хотят сосредоточиться на подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года.

«У нас никогда не было такой длительной паузы. Поскольку чемпионат мира всё ещё может не состояться, мы хотели бы остановиться на более конкретной цели — Олимпийских играх 2022 года. Сделаем всё возможное, чтобы подготовиться к ним получше», — сказала Пападакис.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду. На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане они стали серебряными призёрами.