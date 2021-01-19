«Главное, быть настоящей». Навка поздравила россиян с Крещением

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила свежую фотографию и поздравила россиян с Крещением.



«Вот и наступили крещенские морозы, а с ними и один из самых важных православных праздников — Крещение Господне. Благости, мира, здоровья и благодати Вам в этот светлый праздник Крещения!



P. S. Главное, быть настоящей, в ладу с собой и не бояться быть разной! Специально уточняю для главных экспертов и критиков красоты!» — написала Навка.

Посмотреть фотографии можно на официальной странице Навки в «Инстаграме».

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.