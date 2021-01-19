«Главное, быть настоящей». Навка поздравила россиян с Крещением

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила свежую фотографию и поздравила россиян с Крещением.
«Вот и наступили крещенские морозы, а с ними и один из самых важных православных праздников — Крещение Господне. Благости, мира, здоровья и благодати Вам в этот светлый праздник Крещения!
P. S. Главное, быть настоящей, в ладу с собой и не бояться быть разной! Специально уточняю для главных экспертов и критиков красоты!» — написала Навка.
Посмотреть фотографии можно на официальной странице Навки в «Инстаграме».
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
- 19 января 2021
-
23:41
-
22:22
-
20:43
-
20:25
-
19:55
-
18:57
-
17:59
-
16:11
-
14:31
-
14:22
-
13:02
-
09:19
-
01:27
- 18 января 2021
-
17:56
-
15:51
-
15:33
-
15:07
-
15:03
-
13:17
-
13:02
-
11:07
-
11:07
-
09:55
-
09:44
-
08:37
- 17 января 2021
-
22:16
-
21:18
-
20:38
-
20:28
-
13:41
-
12:11
-
09:50
-
09:35
-
00:09
- 16 января 2021
-
22:48