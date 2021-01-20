Алина Загитова анонсировала новую программу на Первом канале. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова анонсировала новую программу на Первом канале, опубликовав соответствующее видео в «Инстаграме». В видео показано, как Загитова тренируется в зале, после чего надевает коньки и выходит на арену. Когда выйдет программа и как она будет называться, не сообщается.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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