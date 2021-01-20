Алина Загитова и Евгения Медведева стали капитанами команд на турнире в Москве

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) анонсировала командный турнир в Москве, который пройдёт в «Мегаспорте» в Москве с 5 по 7 февраля. В турнире примут участие две команды. Капитаны команд – Алина Загитова и Евгения Медведева. Призовой фонд турнира – 10 млн рублей.
Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.
Помимо спортивного результата команды будут бороться за приз зрительских симпатий. Зрительское голосование пройдёт в прямом эфире Первого канала. Кроме того, впервые в истории проведения подобных соревнований будет проведён отдельный прыжковый турнир.
Команды будут сформированы в результате жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на Первом канале. Под руководством капитана каждая команда выберет себе название и подготовит красочный командный номер для своих болельщиков. К участию приглашены спортсмены, занявшие 1-6-е места на чемпионате России 2021 года, чемпионы Европы 2020 года, чемпионы мира.
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