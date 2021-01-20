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Кубок Первого канала по фигурному катанию в Москве: список участников

Командный турнир по фигурному катанию в Москве: список участников
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Стал известен список участников командного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.

Одиночное катание — мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Одиночное катание — женщины: Камила Валиева, Алёна Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Анна Щербакова.

Алина Загитова и Евгения Медведева стали капитанами команд на турнире в Москве
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