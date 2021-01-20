«Восхитительная». Подписчики оценили зимнее фото Туктамышевой с Крестовского острова

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка гуляет по заснеженному Крестовскому острову в Санкт-Петербурге.
«Сегодня я была в сказке под названием «Крестовский остров», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Восхитительная девушка».
«Захотелось в Питер».
«Так красиво! И приятно видеть родные места».
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место. Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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