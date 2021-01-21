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Страницы Медведевой в «Инстаграме» и «Фейсбуке» пытались взломать

Страницы Медведевой в «Инстаграме» и «Фейсбуке» пытались взломать
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева через «сториз» на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» сообщила, что её страницы в «Фейсбуке» и «Инстаграме» пытались взломать.

Сообщалось, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова вышла на первое место среди самых популярных фигуристок по числу подписчиков в «Инстаграме», опередив по этому показателю Евгению Медведеву. Теперь у Загитовой 855 тыс. подписчиков, в то время как у Евгении — 853 тыс.

21-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратная победительница финала серии Гран-при.

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