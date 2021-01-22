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«Евгений Викторович жжёт». Подписчики оценили видео Плющенко с тренировки

«Евгений Викторович жжёт». Подписчики оценили видео Плющенко с тренировки
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко разместил на своей официальной странице в «Инстаграме» новое видео. На нём можно увидеть фрагмент тренировки 14-летнего ученика Плющенко, Кирилла Сарновоского, а также самого Евгения.

Видео можно посмотреть на официальной странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Евгений Викторович жжёт».
«Какая грация, какая амплитуда движений! Никто не сравнится!
«Евгений Викторович, браво!»

38-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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