«Евгений Викторович жжёт». Подписчики оценили видео Плющенко с тренировки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко разместил на своей официальной странице в «Инстаграме» новое видео. На нём можно увидеть фрагмент тренировки 14-летнего ученика Плющенко, Кирилла Сарновоского, а также самого Евгения.

Видео можно посмотреть на официальной странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Вот что написали подписчики в комментариях.



«Евгений Викторович жжёт».

«Какая грация, какая амплитуда движений! Никто не сравнится!

«Евгений Викторович, браво!»



38-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.