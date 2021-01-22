Медведева покаталась на замёрзшем озере Кенон рядом с Читой. Видео

Российская фигуристка Евгения Медведева опробовала лёд на замёрзшем озере Кенон рядом с городом Читой. Видео с небольшим прокатом спортсменки опубликовано в «инстаграме» министерства спорта региона.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Двукратная чемпионка мира прилетела в Читу, чтобы провести мастер-классы для детей из местной секции фигурного катания.
«Участие в мероприятиях примут юные фигуристы Забайкальского края в возрасте от 7 до 15 лет. Младшие группы спортсменов приглашены в качестве зрителей. В первый час на льду с чемпионкой мира будут заниматься спортсмены старших групп, преимущественно имеющих спортивный разряд. Во второй час — спортсмены юношеских разрядов», — отметили в федерации фигурного катания Забайкальского края.
Мастер-классы состоятся на арене Ледового дворца 22 и 23 января в городе Чите.
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