Ягудин с семьёй покатался на верблюдах и на борде по песку в Дубае. Фото, видео
Олимпийский чемпион 2002 года мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новые фото и видео на своей странице в «Инстаграме». Напомним, в настоящее время Ягудин, его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, и их дочери 11-летняя Лиза и пятилетняя Мишель отдыхают в Дубае.
«Вчера не хватило сил рассказать про ещё одно путешествие в восточную сказку. Катание на верблюдах, посещение верблюжьей фермы. Детей впечатлил малыш-верблюжонок, который родился вчера. Экстремальное сафари по пустыне, катание на сандборде, закат, мехенди и традиционный арабский ужин с восточными развлечениями. Восток в наших сердцах», — подписал он пост.
Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
«Романтик в отеле». Алексей Ягудин показал фото с семьёй с отдыха в Дубае
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