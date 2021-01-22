Ягудин с семьёй покатался на верблюдах и на борде по песку в Дубае. Фото, видео

Олимпийский чемпион 2002 года мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новые фото и видео на своей странице в «Инстаграме». Напомним, в настоящее время Ягудин, его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, и их дочери 11-летняя Лиза и пятилетняя Мишель отдыхают в Дубае.

«Вчера не хватило сил рассказать про ещё одно путешествие в восточную сказку. Катание на верблюдах, посещение верблюжьей фермы. Детей впечатлил малыш-верблюжонок, который родился вчера. Экстремальное сафари по пустыне, катание на сандборде, закат, мехенди и традиционный арабский ужин с восточными развлечениями. Восток в наших сердцах», — подписал он пост.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.