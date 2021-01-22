«Лига Плюща». Евгений Плющенко и его воспитанники попали на обложку Tatler

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер фигуристов Евгений Плющенко попал вместе с воспитанниками академии «Ангелы Плющенко» на обложку февральского номера журнала Tatler. Статья о новом катке, построенном Плющенко недалеко от его дома в Подмосковье, получила название «Лига Плюща».

«Февральский Tatler в гостях у «Ангелов Плющенко»! «Лига Плюща» — хорошее название для команды? Или оставим «Ангелы Плющенко»?» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

На фотографии вместе с Плющенко — его восьмилетний сын Александр, а также Вероника Жилина, Софья Титова и София Сарновская.

Кроме катка, Плющенко построил жилые помещения для сильнейших воспитанников и тренеров.