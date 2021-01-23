Плющенко: мне хочется, чтобы моих спортсменов знала вся страна, весь мир

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер фигуристов Евгений Плющенко рассказал о методах в тренерской работе.
«Была такая история, когда я ещё арендовал каток. Тренеры били детей. Я это всё увидел, раз сделал предупреждение, потом второе. На третье их всех на фиг поувольнял. Со своими детьми можете делать что угодно, но не в моей школе. Многие сопротивлялись, мол, надо же их как-то мотивировать. Я говорю: «Вы словом мотивируйте, взглядом».
Есть тренеры, которым вот прямо сегодня надо, завтра уже поздно. Это неправильно. Надо спортсменов готовить к будущему, к большим стартам и долголетию. Чтобы они катались долго. Не вспышка: одни соревнования выиграли и исчезли, их никто не помнит, они знать не знают, что делать, куда бежать.
В спорте важно долго кататься, но это безумно сложно. Мне хочется, чтобы моих спортсменов знала вся страна, весь мир, чтобы о них помнили, чтобы они сделали большой вклад в фигурное катание. И чтобы каждый был индивидуален. Есть школы, где штампуют одно и то же — мах сюда, нога поднялась туда. Вот, например, Санёк у меня. Сейчас ему семь, пока он не прыгает два с половиной оборота. Но знаю, что через два-три месяца прыгнет. У каждого человека, у каждого спортсмена всё должно быть в своё время. Я катался с одним спортсменом: ему удавалось выучить три с половиной оборота за неделю. А я учил полтора года», — приводит слова Плющенко Tatler.
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