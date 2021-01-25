Елизавета Туктамышева посидела за рулём огромного «БелАЗа». Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от посещения Мурманска, где ей довелось посидеть за рулём огромного самосвала «БелАЗ». Спортсменка побывала на рудном карьере, где используются «БелАЗы».

«Когда такая громадина проехала мимо, я очень испугалась. Но я рискнула и забралась за руль. Сложно представить, как можно управлять такой махиной на серпантинах», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призёр 2018/2019 годов, чемпионка России 2013 года, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров.