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Туктамышева: если бы пригласили в «Ледниковый период», сто процентов бы согласилась

Туктамышева: если бы пригласили в «Ледниковый период», сто процентов бы согласилась
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 24-летняя Елизавета Туктамышева высказала мнение об участии действующих спортсменов в ледовых шоу.

«Здорово, что эти шоу не только существуют, но и пользуются огромной популярностью. По крайней мере, последний «Ледниковый период» я тоже смотрела. Очень интересно и зрелищно. И круто, что фигурное катание проявляется не только в соревнованиях, а также у нас есть различные проекты. Я выступала в шоу Ильи Авербуха несколько раз. Если бы меня пригласили в «Ледниковый период», то я бы сто процентов согласилась. Мне всегда интересно узнавать что-то новое», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Туктамышева отличается яркими показательными номерами. Самые запоминающиеся в последние сезоны — «Toxic» и «Destination Calabria».

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