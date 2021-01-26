Рукавицын: у Нугумановой нет турнирных «зашкаливаний», она хочет оставить след в сердцах

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о мотивации занимающейся под его руководством 18-летней фигуристки Елизаветы Нугумановой, занявшей шестое место на чемпионате России в Челябинске – третье среди взрослых спортсменок.
«В плане мотивации у Лизы как раз есть огромный плюс. Она получает искреннее удовольствие от того, что она делает. У неё нет этих турнирных «зашкаливаний»: «Если я смогу побороться только за четвёртое место, то какой мне смысл тогда надрываться?» Она выходит на лёд, потому что хочет этим что-то сказать, оставить какой-то след – в душе у зрителей, в сердцах своих поклонников – а у неё их достаточно много, и её любят. Я это знаю по тому, сколько всяких разных пожеланий мне пишут, на тренировки пытаются попасть. То есть, она – личность, которая интересна аудитории, и вот ради этой аудитории она выходит на лёд и своим катанием несёт что-то светлое и тёплое. Мне кажется, это её мотивация, и она правильная.
Но вы абсолютно правы – мотивировать действительно непросто. Это же надо найти эту мотивацию и в неё искренне поверить, а не просто искусственно вбить её. Есть десять поклонников, и ради них я хочу кататься – это же не сработает, нужно действительно с каким-то своим внутренним посылом выходить. У неё этот посыл есть, и он светлый, теплый», — приводит слова Рукавицына «Олимпийский канал».
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