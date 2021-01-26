Плющенко отреагировал на возможность оказаться в команде с Тутберидзе на командном турнире

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер фигуристов Евгений Плющенко поделился мнением о возможности оказаться в одной команде с Этери Тутберидзе в результате жеребьёвки командного турнира в Москве.
«Я положительно отношусь к Этери Георгиевне — да, мы конкуренты, это естественно, поскольку у нас есть классные спортсмены. Соревноваться надо на льду, но, когда ты снял коньки, можно дружить — это мой принцип, это моя позиция. Окажемся в одной команде, значит, будем вместе помогать ребятам добиться лучшего результата, значит, будем на одной стороне. Я ни с кем не воюю, я уже не раз об этом говорил, остальное — результат раскачки в прессе.
Перед Олимпиадой нам всем будет важно прочувствовать командный дух. У нас достаточно индивидуальный вид спорта, но нам важно быть готовыми кататься за команду на командном турнире на Олимпиаде», — приводит слова Плющенко ТАСС.
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