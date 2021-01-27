Татьяну Тарасову пригласили выступить в качестве судьи на командном турнире

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что её пригласили выступить в качестве судьи на предстоящем командном турнире.



«Александр Коган пригласил меня стать судьёй прыжкового турнира на Кубке Первого канала. Скорее всего, я выступлю в этой роли на этих интересных соревнованиях», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Напомним, командный турнир с участием ведущих российских фигуристов пройдёт в «Мегаспорте» в Москве с 5 по 7 февраля.

Расписание командного турнира фигуристов в Москве



Пятница, 5 февраля

Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.



Суббота, 6 февраля

Командный турнир. Короткая программа.



Воскресенье, 7 февраля

Командный турнир. Произвольная программа.