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Татьяну Тарасову пригласили выступить в качестве судьи на командном турнире

Татьяну Тарасову пригласили выступить в качестве судьи на командном турнире
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что её пригласили выступить в качестве судьи на предстоящем командном турнире.

«Александр Коган пригласил меня стать судьёй прыжкового турнира на Кубке Первого канала. Скорее всего, я выступлю в этой роли на этих интересных соревнованиях», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Напомним, командный турнир с участием ведущих российских фигуристов пройдёт в «Мегаспорте» в Москве с 5 по 7 февраля.

Расписание командного турнира фигуристов в Москве

Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.

Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа.

Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа.

«Я в восторге». Татьяна Тарасова — о предстоящем командном турнире в Москве
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