Евгения Медведева впервые за три года спустилась в метро. Фото

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что впервые за три года спустилась в метро.
«Я не была в метро три года!» – написала Медведева в своём «инстаграме». В следующем сообщении она добавила: «Ещё всё перекрыто!»
После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
Медведева также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.
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