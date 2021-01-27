Евгения Медведева впервые за три года спустилась в метро. Фото

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что впервые за три года спустилась в метро.

«Я не была в метро три года!» – написала Медведева в своём «инстаграме». В следующем сообщении она добавила: «Ещё всё перекрыто!»

После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.



Медведева также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.