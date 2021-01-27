Авербух рассказал, какие трудности были у Волочковой на «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, с какими трудностями столкнулась известная балерина Анастасия Волочкова, которая приняла участие в одном из предыдущих сезонов телешоу «Ледниковый период». По словам Авербуха, пластичным и гибким девушкам достаточно сложно выступать на льду, потому что колено работает по-другому.

«В проекте в своё время принимала участие Юля Барсукова, олимпийская чемпионка (по художественной гимнастике. — Прим. «Чемпионата»). И ей было достаточно сложно, потому что совсем другая работа колена.

С такими же сложностями, если мы говорим о гибкости и пластике, столкнулась Анастасия Волочкова, у которой также вроде бы нет проблем со шпагатами, но работа колена другая. И у девчонок не всё получалось, поэтому пластика и гибкость — не гарантия успеха. Скорее это даже вредит», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».