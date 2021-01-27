Ирина Роднина посетила тренировку в академии «Ангелы Плющенко»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина пришла на тренировку в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Совместное фото Родниной с воспитанниками академии опубликовано на странице Плющенко в «Инстаграме».

«Ирина Константиновна Роднина в гостях в академии «Ангелы Плющенко». Наша легенда и глава Федерации фигурного катания Подмосковья посмотрела программы спортсменов из «Ангелов Плющенко», а также дала профессиональные советы, которые очень важны нашим ребятам!

Спасибо большое за Вашу поддержку и внимание. Для нас это большая честь!» — подписал фото Плющенко.

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».