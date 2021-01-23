Ученица Плющенко разгромила фигуристок Тутберидзе. Не зря Софья ушла от Этери!

В «Хрустальном» у Титовой мало что получалось. А теперь она лучшая фигуристка России в своём возрасте!

Ни один успех подопечных Плющенко не обходится без комментариев о багаже Тутберидзе. Мол, все спортсмены, ушедшие от Этери к Евгению, обязательно сдают позиции, а если вдруг побеждают, то исключительно за счёт базы, заложенной в «Хрустальном». Однако пример Софьи Титовой заставляет усомниться в справедливости этого стереотипа.



От Тутберидзе фигуристка уходила без тройных прыжков и с низкими результатами, а у Плющенко запрыгала четверные и превратилась в главную звёздочку российского фигурного катания в своём возрасте. На последнем турнире Софья одержала уверенную победу и разгромила учениц Тутберидзе, которым не нашлось места на пьедестале.



Выходит, не зря Софья ушла от Тутберидзе, где у неё мало что получалось.

Плющенко научил 11-летнюю фигуристку четверным прыжкам. Гегемонии Тутберидзе конец? Софья Титова раньше тренировалась у Этери, но успехов не добилась. А с Плющенко уже крутит сложнейшие элементы, даже видео есть.

Трансфер от Тутберидзе к Плющенко

Софья Титова пришла в «Ангелы Плющенко» из группы Тутберидзе по ходу сезона-2018/2019, причём никакого шума этот переход не вызвал. По словам Евгения, девочка испытывала серьёзные проблемы со всеми тройными, а двойной аксель исполняла с недокрутами. Именно отсутствие прогресса и вынудило родителей Софьи искать другие варианты для тренировок. Плющенко не только согласился взять юную фигуристку в свою академию, но и стал много работать с ней лично.



Вместе с Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым Плющенко помог Титовой восстановить тройные и начать изучение элементов ультра-си. Вскоре Софья уже делала удачные попытки тройного акселя на полу, хотя на соревнованиях прыжки по-прежнему удавались не всегда. На первенстве Москвы-2019 Титова заняла лишь 23-е место, не исполнив ни одного чистого тройного прыжка. Но Плющенко продолжал считать, что у Софьи есть огромный потенциал. И чутьё его не подвело – за год плотной работы у Плющенко Титова прибавила в сложности и стабильности, благодаря чему стала чемпионкой Москвы-2020 по младшему возрасту.

Плющенко снова не признал поражение от Тутберидзе. И собрался в администрацию президента Евгений уверен, что его фигуриста засудили. И у него реально есть основания для недовольства!

«С первой победой тебя, Софа. Год назад, когда ты пришла к нам в академию, после этих соревнований ты была 23-я, a сегодня уже первая! Спасибо всему нашему тренерскому составу за работу и родителям за доверие! Идём дальше! Бомбим, чемпионка!» — гордился Плющенко своей ученицей.

Квады на асфальте

Спустя пару месяцев Титова подтвердила чемпионский статус на первенстве России. Софья усложнила программу, вставив в неё олимпийский каскад Загитовой лутц-риттбергер и уверенно завоевала золото. Ученицы Тутберидзе остались без медалей. Буквально за год из бесперспективной девочки, которая едва справляется с двойными прыжками, Софья превратилась в одну из главных претенденток на поездку в Милан-2026.



Трудно поверить, что Этери Георгиевна не жалеет о потере столь перспективной ученицы.

Чемпионка за кадром. Плющенко спровоцировал болельщиков странным видео с тренировки В умении создать хайп на ровном месте Евгению не откажешь. Но разве этого ждут от тренера ведущих фигуристок?

Во время весеннего карантина Софья отрабатывала сложнейшие прыжки на асфальте. Видео, на котором она с лучезарной улыбкой исполняла каскады из четверного и тройного тулупов, а также четверной сальхов-ойлер-тройной сальхов произвело «вау-эффект». Ещё бы, ведь Титова стала первой фигуристкой, которая после ухода из «Хрустального» смогла освоить квады!

Разгром учениц Тутберидзе

Если в прошлом сезоне Софья только осваивалась в статусе лидера, то в этом собирает титулы на всех турнирах, в которых принимает участие. Особенно важным для Софьи и её тренера стала победа на первенстве Москвы по младшему возрасту.



Титова показала уверенные прокаты с тройными прыжками и показала лучшие результаты в короткой и произвольной программах. В дисциплине «элементы» она стала второй, что не помешало ей защитить чемпионское звание. Причём в этот раз основными конкурентками ученицы Плющенко были фигуристки из «Снежных барсов» и ЦСКА, а Алиса Двоеглазова и Любовь Рубцова из «Хрустального» остались только пятой и шестой соответственно, проиграв Титовой более 25 баллов. Это настоящий разгром.

Софье на днях исполнится 12 лет, и, конечно, до выхода во взрослые расклад сил может кардинально поменяться. Но уже сейчас очевидно, что решение родителей девочки забрать дочь от Этери было правильным, ведь в лице Плющенко она нашла своего тренера и смогла стать лучшей фигуристкой России в своём возрасте.