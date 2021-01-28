Ирина Слуцкая попросила подписчиков разрешить спор с мужем

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая обратилась к подписчикам в «Инстаграме». По словам спортсменки, она сомневается, стоит ли ей писать автобиографию.

«Помогите разрешить спор с мужем. Книге быть? Муж очень вдохновился этой идеей, он хочет, чтобы я написала автобиографическую книгу о своём жизненном и спортивном пути. А я пока сомневаюсь…

Очень важно ваше мнение! Как вы думаете, стоит ли мне написать книгу?» — написала Слуцкая, прикрепив текст к фото с мужем, бизнесменом Алексеем Говыриным.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Ранее Ирина Слуцкая посоветовала не впутывать детей в развод родителей.