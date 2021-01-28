«Нереально рад за ребят». Ягудин — о решении не переносить ЧМ

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал новость о решении Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию провести турнир в запланированные сроки.
«Очень крутая новость! Даже я, человек, который комментирует эти турниры, очень счастлив. Если у спортсменов на горизонте нет турниров, где они могут соревноваться, они теряют мотивацию. В таком случае невольно начинаешь задаваться вопросом: «Для чего мне тренироваться? К чему стремиться?».
Сейчас, когда чемпионат мира подтвердили, не так важно, будут зрители или нет. Это уже не бескрайняя пустыня, когда не понимаешь, в каком направлении двигаться. Сейчас начинаешь видеть даже не мираж, а целый водоём, к которому целенаправленно надо идти. Как бывший спортсмен, я нереально рад за ребят», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, чемпионат мира должен пройти в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
- 28 января 2021
-
20:22
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:19
-
17:35
-
16:09
-
15:39
-
15:18
-
12:01
- 27 января 2021
-
21:47
-
17:41
-
16:41
-
16:03
-
14:34
-
14:20
-
12:28
-
12:22
-
11:38
-
11:25
-
11:20
-
11:13
-
10:44
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
08:29
-
00:46
-
00:27
- 26 января 2021
-
23:02
-
21:37
-
20:40