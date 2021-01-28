«Нереально рад за ребят». Ягудин — о решении не переносить ЧМ

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал новость о решении Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию провести турнир в запланированные сроки.



«Очень крутая новость! Даже я, человек, который комментирует эти турниры, очень счастлив. Если у спортсменов на горизонте нет турниров, где они могут соревноваться, они теряют мотивацию. В таком случае невольно начинаешь задаваться вопросом: «Для чего мне тренироваться? К чему стремиться?».



Сейчас, когда чемпионат мира подтвердили, не так важно, будут зрители или нет. Это уже не бескрайняя пустыня, когда не понимаешь, в каком направлении двигаться. Сейчас начинаешь видеть даже не мираж, а целый водоём, к которому целенаправленно надо идти. Как бывший спортсмен, я нереально рад за ребят», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, чемпионат мира должен пройти в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

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