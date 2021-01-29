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«Будем совершенствоваться». Плющенко сообщил подробности о подготовке Косторной

«Будем совершенствоваться». Плющенко сообщил подробности о подготовке Косторной
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» рассказал о встрече с вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) Александром Лакерником и сообщил подробности о подготовке россиянки Алёны Косторной.

«В гостях и по рабочему визиту в мою академию приезжал Александр Рафаилович Лакерник. Проанализировали программы наших спортсменов в преддверии предстоящих стартов. Разобрали новую произвольную программу Алёны Косторной. Важно, что все остались довольны результатом!

Алёна восстанавливается, настрой хороший. Сергеию Александровичу и её хореографу Ше-Линн Бурн интересно искать новые идеи — это безусловно шаг вперёд! Пока всё идёт по плану и в штатном режиме. Все довольны и Алёна улыбается — это также важно, потому что у неё был сложный период восстановления после болезни, но характер и желание есть. Будем работать и совершенствоваться дальше.

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу
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