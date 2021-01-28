Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу
Российская фигуристка Алёна Косторная на своей официальной странице в «Инстаграме» сообщила, что чемпионка мира в танцах на льду канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила ей новую произвольную программу.
Ранее Косторная объяснила, почему решила уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В сезоне-2020/2021 Косторная пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после коронавируса. Напомним, Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.
5 февраля в рамках командного турнира в Москве пройдёт прыжковый турнир. Косторная уже объяснила своим подписчикам, почему не примет в нём участия.
Косторная объяснила, почему не выступит в прыжковом турнире в Москве
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