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Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей официальной странице в «Инстаграме» сообщила, что чемпионка мира в танцах на льду канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила ей новую произвольную программу.

Ранее Косторная объяснила, почему решила уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В сезоне-2020/2021 Косторная пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после коронавируса. Напомним, Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.

5 февраля в рамках командного турнира в Москве пройдёт прыжковый турнир. Косторная уже объяснила своим подписчикам, почему не примет в нём участия.

Косторная объяснила, почему не выступит в прыжковом турнире в Москве
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