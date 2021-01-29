Татьяна Волосожар рассказала, как сообщила Максиму Транькову о беременности

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, 27 января объявившая о своей беременности, рассказала, как сообщила об этом мужу Максиму Транькову.
«За прошедшие сутки мы получили сотни звонков, сообщений и комментариев с поздравлениями! Спасибо всем, кто искренне за нас порадовался. Один из самых частых вопросов: «Когда вы узнали, как это было?»
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Это произошло ещё в начале октября. Накануне дня рождения Макса. Мы планировали малыша, но не ожидали, что всё случится так быстро. У меня уже был опыт, которому сейчас почти четыре годика. Поэтому я почувствовала, что всё случилось ещё до того, как увидела две заветные полоски.
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Тест лишь подтвердил мои догадки. Я вышла к Максу, глупо улыбаясь, и, думаю, он сразу всё понял. Но я на всякий случай официально объявила, что нас ждёт пополнение. А то мужчины, догадки и намёки всё-таки не очень надёжное сочетание.
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Думаю, чувства, которые накрывают тебя в этот момент, трудно с чем-то сравнить. Ты ни о чём не думаешь, просто заворачиваешься в счастье поуютнее. Мысль — «а как же Ледниковый» — пришла позже», — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
16 февраля 2017 года у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.
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