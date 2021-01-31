«У девочек шансов на победу побольше». Тренер сделала прогноз на прыжковый турнир в Москве

Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, тренер Виктория Буцаева выразила мнение, что фигуристки обладают большими шансами на победу в прыжковом турнире командного турнира, чем представители сильного пола.

Командный турнир фигуристов сборной России на Кубок Первого канала пройдёт с 5 по 7 февраля в Москве. В первый день состоятся соревнования по прыжкам между командами женщин (Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева) и команде мужчин (Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв).

«Сейчас девочки прыгают на таком уровне – что Щербакова, что Трусова, что Валиева со своими потрясающими тулупами, что очень интересно будет смотреть за этим соперничеством. Ребят у нас нет таких, которые, к примеру, как Щербакова, стабильно исполняли и лутц, и флип. Наверное, у девочек шансов на победу побольше, если ещё учитывать, что девочки психологически устойчивее мальчишек», — приводит слова Буцаевой РИА «Новости».