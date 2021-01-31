«У девочек шансов на победу побольше». Тренер сделала прогноз на прыжковый турнир в Москве

Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, тренер Виктория Буцаева выразила мнение, что фигуристки обладают большими шансами на победу в прыжковом турнире командного турнира, чем представители сильного пола.
Командный турнир фигуристов сборной России на Кубок Первого канала пройдёт с 5 по 7 февраля в Москве. В первый день состоятся соревнования по прыжкам между командами женщин (Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева) и команде мужчин (Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв).
«Сейчас девочки прыгают на таком уровне – что Щербакова, что Трусова, что Валиева со своими потрясающими тулупами, что очень интересно будет смотреть за этим соперничеством. Ребят у нас нет таких, которые, к примеру, как Щербакова, стабильно исполняли и лутц, и флип. Наверное, у девочек шансов на победу побольше, если ещё учитывать, что девочки психологически устойчивее мальчишек», — приводит слова Буцаевой РИА «Новости».
- 31 января 2021
-
20:41
-
19:41
-
18:47
-
11:29
-
00:37
- 30 января 2021
-
23:57
-
23:32
-
20:49
-
12:10
-
09:57
-
00:24
- 29 января 2021
-
22:27
-
16:32
-
15:53
-
13:13
-
12:13
-
12:05
-
08:59
-
00:08
- 28 января 2021
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:19
-
17:35
-
16:09
-
15:39
-
15:18
-
12:01
- 27 января 2021
-
21:47
-
17:41
-
16:41