Фигурист академии Плющенко прошёл подготовку к первенству России в ЦСКА

Тренер Александр Волков рассказал, что 17-летний фигурист Артём Ковалёв, представляющий академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прошёл подготовку к первенству России в ЦСКА.

Ранее, до окончания строительства собственного катка в Горках, группа Волкова вместе с другими фигуристами «Ангелов Плющенко» тренировалась в Москве на катке на улице Лобачевского.

«Дело в том, что на наш прежний каток на Лобачевского заехала другая школа, Евгений Плющенко предложил нам тренироваться в Горках, просто Артёму было удобнее готовиться в Москве. Хочу сказать спасибо тренерам, руководству ЦСКА и руководителям федерации, которые пошли нам навстречу и очень помогли создать комфортные условия для подготовки к первенству, разрешив потренироваться в ЦСКА.

Наша группа является частью академии Плющенко, в этом плане для нас ничего не меняется, но после первенства мы продолжим работать на московском катке «Остров» на улице Островитянова", — приводит слова Волкова РИА «Новости».

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров пройдёт с 3 по 5 февраля в Красноярске. В сезоне-2020/2021 Ковалёв выиграл два этапа Кубка России, на взрослом чемпионате страны стал восьмым.

Ранее из-за проблем со льдом, начавшихся после переезда академии Плющенко в Горки, из группы Волкова ушла Станислава Константинова.