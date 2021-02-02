Ирина Слуцкая рассказала о получении талонов на питание за попадание в сборную

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала, как получала талоны на питание в школе фигурного катания.
«Когда я ещё в детстве занималась в школе фигурного катания, нам выдавали талоны на питание. Их можно было использовать в кафе «Сирень», которое находилось прямо за нашим катком. Там было очень вкусно. Перспективным спортсменам постарше давали талоны по 5 рублей. Тем, кто был помладше, но тоже подавал надёжду, в том числе и мне, — по 3 рубля.
Когда я узнала, что большим дают талоны по 5 рублей, отправилась к директору школы. И у нас состоялся такой разговор:
— А почему это им по 5, а мне — по 3?
— Ир, вот попадёшь в сборную, и тебе дадут талоны по 5.
— Хорошо, в следующем году попаду.
Так и произошло. Я очень гордилась собой», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой
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