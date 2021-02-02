Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ирина Слуцкая рассказала о получении талонов на питание за попадание в сборную

Ирина Слуцкая рассказала о получении талонов на питание за попадание в сборную
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала, как получала талоны на питание в школе фигурного катания.

«Когда я ещё в детстве занималась в школе фигурного катания, нам выдавали талоны на питание. Их можно было использовать в кафе «Сирень», которое находилось прямо за нашим катком. Там было очень вкусно. Перспективным спортсменам постарше давали талоны по 5 рублей. Тем, кто был помладше, но тоже подавал надёжду, в том числе и мне, — по 3 рубля.

Когда я узнала, что большим дают талоны по 5 рублей, отправилась к директору школы. И у нас состоялся такой разговор:

— А почему это им по 5, а мне — по 3?
— Ир, вот попадёшь в сборную, и тебе дадут талоны по 5.
— Хорошо, в следующем году попаду.

Так и произошло. Я очень гордилась собой», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая: зачем жить с человеком, который все ваши слова воспринимает в штыки?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021