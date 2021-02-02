«Покажу, кто на самом деле сильный пол». Трусова — о прыжковом фестивале

Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева поделились ожиданиями от прыжкового фестиваля командного турнира в Москве. Спортсменки снялись в мини-анонсе, в котором они произнесли яркие фразы о соревнованиях.

«Я бросаю вызов парням. Я покажу им, кто тут на самом деле сильный пол», – сказала Трусова.

«Раньше я бы даже не могла представить, что у меня будет такая возможность, а сейчас я могу бросить вызов мальчикам и посмотреть, кто из нас справится лучше», – добавила Щербакова.

«Нас, девчонок, почему-то считают слабыми, я готова доказать, что это не так. Парни, я бросаю вам вызов!» – заключила Валиева.

Прыжковый фестиваль будет проходить 5 февраля. Участников разбили на команды по гендерному типу. В женскую команду также вошла Елизавета Туктамышева. Мужская четвёрка составлена из Дмитрия Алиева, Макара Игнатова, Андрея Мозалёва и Михаила Коляды.