Источник: чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей, информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, 28 января состоялось заседание совета ISU, на котором рассматривался вопрос о проведении турнира в условиях пандемии коронавируса. По его итогам Международный союз конькобежцев, а также оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения.

Российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR).

Турнир должен пройти с 22 по 28 марта.