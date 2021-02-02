Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Источник: чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей

Источник: чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей, информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, 28 января состоялось заседание совета ISU, на котором рассматривался вопрос о проведении турнира в условиях пандемии коронавируса. По его итогам Международный союз конькобежцев, а также оргкомитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения.

Российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR).

Турнир должен пройти с 22 по 28 марта.

«Нереально рад за ребят». Ягудин — о решении не переносить ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021