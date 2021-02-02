Хореограф назвала главную причину нынешних успехов Валиевой

Хореограф Мария Касумова рассказала о работе с чемпионкой мира среди юниоров Камилой Валиевой.



«Мы познакомились в 2014 году, когда Камила попала в группу Игоря Лютикова. Он попросил меня поработать с этой девочкой над вращениями. В тот момент Камила не обладала феноменальными прыжками. Была просто милым ребенком, и я сразу в неё влюбилась. Мой рабочий день начинался в 8 утра. Знаете, во сколько она заставила меня приходить? К 6:45. Просто сказала однажды: «Мария, а давайте мы с вами будем трудиться больше! Там есть еще один лед до утренней тренировки». Я не смогла ей отказать. Потом Камила пришла в группу к Дубинской, где я работала. И мы с ней занимались до того момента, как она выиграла чемпионат России по своему возрасту. Делала прекрасные тройные прыжки, дорожки на четвертый уровень.

Камила занималась ещё и художественной гимнастикой, но в какой-то момент выбрала лёд. Конечно, этот опыт помогает ей, но главная причина нынешних успехов фигуристки — трудолюбие. Вы даже не представляете, сколько часов потратила Дубинская, другие специалисты и Камила, чтобы сейчас все хвалили её растяжку, движения рук и корпуса! Это просто огромный труд, никаких чудес здесь нет. А природные данные бывают и получше, чем у Камилы. Но мы видим в фаворитах именно её.

Какой была Валиева в процессе обучения? Она упёртая, никогда не прощает себе ошибок и хочет их исправить. Если расстраивается, то искренне. Настраивали мы её по-разному, все зависело от момента. Главное, что ребёнок умеет собраться в нужный момент. Помню, мы с Камилой ездили в Тольятти на соревнования, от которых зависело, получит ли она статус кандидата в мастера спорта. Важно было чисто откатать набор элементов, без единой помарки. Многие в таких случаях упрощают контент, чтобы не рисковать и получить разряд. А Камила не испугалась, настроилась по-боевому и выступила идеально. Такой и запомнила Валиеву — «боевой лошадкой», полностью доверяющей тренеру.

Почему она ушла из моей группы в 2018 году? Честно говоря, я узнала о переходе по факту, так как была в отъезде. Ни с Камилой, ни с её родителями разговора потом не было. Так что лучше у них спросить. Наверное, они поступили правильно, если сейчас имеют такие успехи. В любом случае, продолжаю болеть за эту фигуристку и считаю, что она должна везде побеждать», — приводит слова Касумовой «Матч ТВ».